ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الفيروسات الكبدية: نتائج "100 مليون صحة" غير مسبوقة في تاريخ الطب

الإثنين 06/مايو/2019 - 12:35 م
الفيروسات الكبدية: نتائج 100 مليون صحة غير مسبوقة في تاريخ الطب
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، إن حملة 100 مليون صحة حققت نتائج غير مسبوقة في تاريخ الطب، وأكثر من المتوقع، حيث تم توقيع الكشف على أكثر من 50 مليون مواطن فوق 18 عام.

وأشار "واكد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أن الحملة كشفت عن وجود 2،2 مليون مواطن مصابون بفيروس سي، وهم لا يعلمون، موضحا أنه سيتم علاج كافة المصابين.

ولفت إلى أنه تقرر تخصيص 305 ثابتة لاستكمال توقيع الكشف ضمن حملة 100 مليون حملة على من تخلفوا عن مواعيد الحملة في المحافظات المختلفة، موضحًا أن تلك النقاط مستمرة حتى نهاية العام.

Advertisements
المزيد عن: مصر دي ام سي الكهرباء والطاقة المتجددة الفيروسات الكبدية 100 مليون صحة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات