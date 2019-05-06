الفيروسات الكبدية: نتائج "100 مليون صحة" غير مسبوقة في تاريخ الطب
الإثنين 06/مايو/2019 - 12:35 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، إن حملة 100 مليون صحة حققت نتائج غير مسبوقة في تاريخ الطب، وأكثر من المتوقع، حيث تم توقيع الكشف على أكثر من 50 مليون مواطن فوق 18 عام.
وأشار "واكد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أن الحملة كشفت عن وجود 2،2 مليون مواطن مصابون بفيروس سي، وهم لا يعلمون، موضحا أنه سيتم علاج كافة المصابين.
ولفت إلى أنه تقرر تخصيص 305 ثابتة لاستكمال توقيع الكشف ضمن حملة 100 مليون حملة على من تخلفوا عن مواعيد الحملة في المحافظات المختلفة، موضحًا أن تلك النقاط مستمرة حتى نهاية العام.
وأشار "واكد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أن الحملة كشفت عن وجود 2،2 مليون مواطن مصابون بفيروس سي، وهم لا يعلمون، موضحا أنه سيتم علاج كافة المصابين.
ولفت إلى أنه تقرر تخصيص 305 ثابتة لاستكمال توقيع الكشف ضمن حملة 100 مليون حملة على من تخلفوا عن مواعيد الحملة في المحافظات المختلفة، موضحًا أن تلك النقاط مستمرة حتى نهاية العام.
Advertisements
- "الفيروسات الكبدية": 70% ممن تم مسحهم ضمن مبادرة الرئيس يعانون من السمنة
- الشاذلي: مصر ستكون أقل دولة في نسبة الإصابة بفيروس "سي"
- "الفيروسات الكبدية": نسبة السيدات المشاركات في حملة 100 مليون صحة أعلى من الرجال
- الفيروسات الكبدية: تعاقدات مع مستشفيات القطاع الخاص بقليوب لإجراء فحص "100 مليون صحة"
- محافظ الغربية: فحص 35 ألف مواطن في اليوم الأول لحملة 100 مليون صحة
- مجاهد: "الصحة العرب" وجه ببحث تعميم تجربة 100 مليون صحة في الدول العربية
- عضو "الفيروسات الكبدية": الشباب والمرأة هم الفئات الأكثر مشاركة في 100 مليون صحة
- "الصحة": فحص 14 مواطنًا في الثانية ضمن مبادرة 100 مليون صحة
- 'الفيروسات الكبدية': الإقبال على المرحلة الثالثة بـ'100 مليون صحة' غير مسبوق
- عضو القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية: "100 مليون صحة" حققت نجاحا غير مسبوق