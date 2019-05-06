الفيروسات الكبدية: نتائج "100 مليون صحة" غير مسبوقة في تاريخ الطب





قال الدكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، إن حملة 100 مليون صحة حققت نتائج غير مسبوقة في تاريخ الطب، وأكثر من المتوقع، حيث تم توقيع الكشف على أكثر من 50 مليون مواطن فوق 18 عام.وأشار "واكد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أن الحملة كشفت عن وجود 2،2 مليون مواطن مصابون بفيروس سي، وهم لا يعلمون، موضحا أنه سيتم علاج كافة المصابين.ولفت إلى أنه تقرر تخصيص 305 ثابتة لاستكمال توقيع الكشف ضمن حملة 100 مليون حملة على من تخلفوا عن مواعيد الحملة في المحافظات المختلفة، موضحًا أن تلك النقاط مستمرة حتى نهاية العام.