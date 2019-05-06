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'الأعلى للإعلام' ينعى الكاتب الكبير هاني شكر الله

الإثنين 06/مايو/2019 - 11:32 ص
'الأعلى للإعلام' ينعى الكاتب الكبير هاني شكر الله
الكاتب الصحفي الراحل هاني شكر الله
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ميسون أبو الحسن
 
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نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير هاني شكر الله، رئيس تحرير الأهرام ويكلي الأسبق، ورئيس تحرير ومؤسس موقع أهرام أونلاين الناطق باللغة الإنجليزية، الذي وافته المنية أمس الأحد، بعد رحلة عطاء طويلة مع المرض.


وقال المجلس في بيان له، إن الكاتب الكبير يُعد أحد أبرز كُتاب مؤسسة الأهرام ،وترأس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي، الناطقة باللغة الإنجليزية في التسعينيات، وأسس موقع أهرام أونلاين الإخباري في عام 2010 وترأس تحريره حتي عام 2013، فضلًا عن توليه عددًا من المناصب التحريرية والتنفيذية، منها المدير التنفيذي لمؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، وكان عضوًا بمجلس تحرير جريدة الشروق.


وتخرج جنازة الكاتب الصحفي الكبير، بعد صلاة ظهر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة.

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