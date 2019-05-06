فنزويلا تتعهد بالرد إذا قامت الولايات المتحدة بعمل عسكري

أكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، اليوم الاثنين، أن كاراكاس تفضل الدبلوماسية لحل الأزمة السياسية المستمرة، لكنها مستعدة لأي سيناريو.





وقال "أرياسا"، في مؤتمرصحفي، إن كاراكاس سترد إذا ما اختارت الولايات المتحدة القيام بعمل عسكري ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.





وأضاف: "نحن مستعدون لأي سيناريو ... إذا كانت الولايات المتحدة تفضل المسار العسكري، فنحن مستعدون للمقاومة - لدينا جيش، وشرطة، وشعبنا، ونحن مستعدون لتدمير أي جيش، بصرف النظر عن قوته".





وتابع وزير الخارجية، أن كاراكاس دعت واشنطن باستمرار إلى حل جميع القضايا من خلال الحوار.





تأتي تصريحات وزير الخارجية الفنزويلي، بعد فترة وجيزة من تأكيد زعيم المعارضة خوان جوايدو على أنه يدرس إمكانية التدخل الدولي عندما سُئل عما إذا كان سيرحب بالخيار العسكري الأمريكي لكسر الجمود المستمر منذ شهور.