ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فنزويلا تتعهد بالرد إذا قامت الولايات المتحدة بعمل عسكري

الإثنين 06/مايو/2019 - 11:33 ص
فنزويلا تتعهد بالرد إذا قامت الولايات المتحدة بعمل عسكري
Advertisements
طباعة
مـحــمد حســــــــــين
 
Advertisements
أكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، اليوم الاثنين، أن كاراكاس تفضل الدبلوماسية لحل الأزمة السياسية المستمرة، لكنها مستعدة لأي سيناريو.

وقال "أرياسا"، في مؤتمرصحفي، إن كاراكاس سترد إذا ما اختارت الولايات المتحدة القيام بعمل عسكري ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأضاف: "نحن مستعدون لأي سيناريو ... إذا كانت الولايات المتحدة تفضل المسار العسكري، فنحن مستعدون للمقاومة - لدينا جيش، وشرطة، وشعبنا، ونحن مستعدون لتدمير أي جيش، بصرف النظر عن قوته".

وتابع وزير الخارجية، أن كاراكاس دعت واشنطن باستمرار إلى حل جميع القضايا من خلال الحوار.

تأتي تصريحات وزير الخارجية الفنزويلي، بعد فترة وجيزة من تأكيد زعيم المعارضة خوان جوايدو على أنه يدرس إمكانية التدخل الدولي عندما سُئل عما إذا كان سيرحب بالخيار العسكري الأمريكي لكسر الجمود المستمر منذ شهور.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات