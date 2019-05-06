ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لحظة اغتيال إسرائيل القيادي الفلسطيني حامد الخضري (فيديو)

الإثنين 06/مايو/2019 - 11:31 ص
لحظة اغتيال إسرائيل القيادي الفلسطيني حامد الخضري (فيديو)
اغتيال الخضري
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أنه استهدف بعملية خاصة فلسطينيا يمتلك شركة صرافة في قطاع غزة، متهما إياه بتمويل الفصائل الفلسطينية في القطاع، والتي تتبادل القصف مع الجيش الإسرائيلي على مدار اليومين الماضيين.

 

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تلجرام": "قبل قليل في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم استهداف المدعو أحمد عبد الخضري… من سكان مدينة غزة المسؤول عن نقل الأموال بشكل واسع من إيران إلى المنظمات الإرهابية في قطاع غزة".

 

وأضاف أدرعي: "الخضري هو صاحب شركة الصرافة "حامد للصرافة" التي أعلنت كمنظمة إرهابية في يونيو 2018".

 

ونشر موقع صحيفة "إندبندنت عربي" فيديو للعملية التي ذكر شهود فلسطينيون أنها تمت بضربة جوية على سيارة حامد.

 

وبينما قتلت إسرائيل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وصف الجيش العملية بأنها "ضربة موجهة"، وقال الفلسطينيون إنها أول عملية من نوعها منذ حرب عام 2014 في القطاع.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات