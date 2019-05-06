"لغز" خالد عليش على ٤ محطات إذاعية في رمضان

يقدم الإعلامي خالد عليش برنامج "اللغز" الذي يذاع على شبكة قنوات راديو النيل يوميا في تمام الساعة ٢:٣٠ ظهرا ولمدة ساعة على الهواء مباشرة في البث المدمج لمجموعة قنوات الشبكة وهي ميجا إف إم، راديو هيتس، نغم إف إم، وشعبي إف إم في نفس التوقيت طوال أيام شهر رمضان المبارك.

ويعد البرنامج هو الأول من نوعه في الإذاعة المصرية حيث تعتمد فكرته على تقديم دراما تفاعلية مع الجمهور تقدم من خلال حلقات مسلسلة منفصلة، تحتوي كل حلقة على جريمة كوميدية ويكون على جمهور البرنامج والذي سيلعب دور المحقق مع المتهمين على الهواء مباشرة التعرف على الجاني.

دراما "اللغز" من تأليف الكاتب الصحفي كريم كمال، إخراج عماد عثمان، ومن إنتاج شركة راديو النيل للإنتاج الإذاعي.