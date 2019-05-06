ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"لغز" خالد عليش على ٤ محطات إذاعية في رمضان

الإثنين 06/مايو/2019 - 11:32 ص
لغز خالد عليش على ٤ محطات إذاعية في رمضان
خالد عليش
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

يقدم الإعلامي خالد عليش برنامج "اللغز" الذي يذاع على شبكة قنوات راديو النيل يوميا في تمام الساعة ٢:٣٠ ظهرا ولمدة ساعة على الهواء مباشرة في البث المدمج لمجموعة قنوات الشبكة وهي ميجا إف إم، راديو هيتس، نغم إف إم، وشعبي إف إم في نفس التوقيت طوال أيام شهر رمضان المبارك.

 

ويعد البرنامج هو الأول من نوعه في الإذاعة المصرية حيث تعتمد فكرته على تقديم دراما تفاعلية مع الجمهور تقدم من خلال حلقات مسلسلة منفصلة، تحتوي كل حلقة على جريمة كوميدية ويكون على جمهور البرنامج والذي سيلعب دور المحقق مع المتهمين على الهواء مباشرة التعرف على الجاني.

 

دراما "اللغز" من تأليف الكاتب الصحفي كريم كمال، إخراج عماد عثمان، ومن إنتاج شركة راديو النيل للإنتاج الإذاعي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات