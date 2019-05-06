لحظة اغتيال إسرائيل القيادي الفلسطيني حامد الخضري (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أنه استهدف بعملية خاصة فلسطينيا يمتلك شركة صرافة في قطاع غزة، متهما إياه بتمويل الفصائل الفلسطينية في القطاع، والتي تتبادل القصف مع الجيش الإسرائيلي على مدار اليومين الماضيين.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تلجرام": "قبل قليل في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم استهداف المدعو أحمد عبد الخضري… من سكان مدينة غزة المسؤول عن نقل الأموال بشكل واسع من إيران إلى المنظمات الإرهابية في قطاع غزة".

وأضاف أدرعي: "الخضري هو صاحب شركة الصرافة "حامد للصرافة" التي أعلنت كمنظمة إرهابية في يونيو 2018".

ونشر موقع صحيفة "إندبندنت عربي" فيديو للعملية التي ذكر شهود فلسطينيون أنها تمت بضربة جوية على سيارة حامد.

وبينما قتلت إسرائيل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وصف الجيش العملية بأنها "ضربة موجهة"، وقال الفلسطينيون إنها أول عملية من نوعها منذ حرب عام 2014 في القطاع.