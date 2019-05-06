أسعار فوانيس رمضان اليوم الاثنين في محافظة الإسماعيلية
الإثنين 06/مايو/2019 - 11:31 ص
هشام إسماعيل
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شهدت أسواق بيع فوانيس رمضان، اليوم الاثنين، أول أيام شهر رمضان، بمحافظة الإسماعيلية، استقرارًا في الأسعار حيث تتراوح ما بين 40 جنيها إلى 110 جنيه حسب الحجم والنوع.
كما بلغ سعر فانوس عروسة بوجي وطمطم ما بين 80 جنيها للعروسة صغيرة الحجم إلى 120 جنيها للعروسة كبيرة الحجم، وبلغ سعر فانوس الهلال الخشبي 75 جنيه، بينما بلغ سعر فانوس القمر الكهربائي 95 جنيه، وبلغ سعر فانوس الأرنب 65 جنيه.
بينما بلغ سعر فانوس علم مصر، ونجوم الرياضة، والفنانون، حجم كبير 110 جنيهات، وحجم متوسط من 75 الي 85 جنيه، والأقل حجم بلغ سعره من 35 جنيها الي 50 جنيها.
كما بلغ سعر فانوس عروسة بوجي وطمطم ما بين 80 جنيها للعروسة صغيرة الحجم إلى 120 جنيها للعروسة كبيرة الحجم، وبلغ سعر فانوس الهلال الخشبي 75 جنيه، بينما بلغ سعر فانوس القمر الكهربائي 95 جنيه، وبلغ سعر فانوس الأرنب 65 جنيه.
بينما بلغ سعر فانوس علم مصر، ونجوم الرياضة، والفنانون، حجم كبير 110 جنيهات، وحجم متوسط من 75 الي 85 جنيه، والأقل حجم بلغ سعره من 35 جنيها الي 50 جنيها.
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