أسعار فوانيس رمضان اليوم الاثنين في محافظة الإسماعيلية



بينما بلغ سعر فانوس علم مصر، ونجوم الرياضة، والفنانون، حجم كبير 110 جنيهات، وحجم متوسط من 75 الي 85 جنيه، والأقل حجم بلغ سعره من 35 جنيها الي 50 جنيها.



كما بلغ سعر فانوس عروسة بوجي وطمطم ما بين 80 جنيها للعروسة صغيرة الحجم إلى 120 جنيها للعروسة كبيرة الحجم، وبلغ سعر فانوس الهلال الخشبي 75 جنيه، بينما بلغ سعر فانوس القمر الكهربائي 95 جنيه، وبلغ سعر فانوس الأرنب 65 جنيه.