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تعرف علي النصائح لعلاج البواسير

الإثنين 06/مايو/2019 - 11:30 ص
تعرف علي النصائح لعلاج البواسير
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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أعلنت الدكتور مونيكا بيشوف، أن التغذية السليمة تساعد على تخفيف متاعب مرضى البواسير.

وكشفت أخصائية التغذية العلاجية الألمانية بتناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية، التي تمتاز بقدرتها على تحفيز نشاط وحركة الأمعاء، ومن ثم تحارب الإمساك والحزق المسببين للبواسير.

وتتمثّل مصادر الألياف الغذائية في الخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات. كما ينبغي الإكثار من الشرب، كي لا يصير البراز صلبًا ويتسبب في تفاقم المتاعب. ولهذا الغرض ينبغي شرب ما لا يقل عن لتر ونصف من الماء يوميًّا.

من ناحية أخرى، ينبغي على مرضى البواسير الابتعاد عن الأطعمة، التي تتسبب في خمول الأمعاء، ومن ثم تفاقم المتاعب كاللحوم والدهون الحيوانية مثل النقانق والوجبات السريعة والأطعمة المحمرة والزبد والقشدة والحلويات والمخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض. ومن الأفضل أيضًا الابتعاد عن الأطعمة الحريفة والأطعمة ذات البهارات القوية.

يُشار إلى أن البواسير هي أوعية دموية منتفخة في القناة الشرجية تتسبب في الشعور بألم مبرح أثناء التبرز وحكة في منطقة الشرج ونزيف.

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