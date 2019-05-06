ضبط 23 تاجر مخدرات بحوزتهم 800 جم حشيش و50 قرص مخدر بالقليوبية

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 23 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 23 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة والخصوص وشبين القناطر وقليوب، والخصوص والخانكة تم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 800 جرام الحشيش المخدر ، و50 قرص مخدر و400 جرام من مخدر الهيروين، و200 جرام من مخدر الفودو، ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.





