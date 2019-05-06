نجاة فنانة لبنانية من الموت على يد أحمد جلال عبدالقوى في "صانع الأحلام" (صورة)

قامت الفنانة اللبنانية الشابة نتاشا، بنشر صورة جديدة برفقة الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوى، أثناء تصوير أحد المشاهد الخطيرة التى تجمعها به للمرة الأولى، وباعتباره أول تعاون تظهر من خلاله فى الدراما المصرية فى رمضان، ومن الطريف انها بمجرد وضعت الصورة على حسابها الشخصى على الانستجرام نالت إعجاب كل متابعيها وانهالت التعليقات على الصورة بالإشادة والثناء عليهما.

المعروف أن نتاشا تقوم فى أحداث مسلسل "صانع الأحلام" بدور فتاة تدعى "لونا" طالبة جامعية تقوم بكتابة عمر جديد لمكسيم خليل بعد تعرضه لسلسلة من المطاردات الدامية من قبل أحد أفراد عصابة المافيا وناتاشا سوف يعرض لها عملين في نفس موسم رمضان الحالى.

جدير بالذكر أن عبد القوى عاد مؤخرا من بيروت بعد استكمال تصوير 90% من مشاهده بالمسلسل هناك على ان يتبقى له مشهدا واحدا يسافر من اجله مرة اخرى و هو مشهد النهاية.

مسلسل "صانع الاحلام" إنتاج مفيد رفاعي (Media 7) و الروايه ل هاني النقشبندي وبطولة مكسيم خليل و اروي جوده ومي سليم و جيسي عبدو و طوني عيسي و ناتاشا خضرو، وإخراج محمد عبد العزيز المسلسل سيعرض علي قناة ابوظبي في رمضان.