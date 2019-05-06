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المملكة تدين الهجوم الإرهابي بمدينة بل خمري شمالي أفغانستان

الإثنين 06/مايو/2019 - 11:27 ص
المملكة تدين الهجوم الإرهابي بمدينة بل خمري شمالي أفغانستان
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الفجر السعودى
 
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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، اليوم، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقراً للشرطة في مدينة بل خمري- شمالي أفغانستان، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدّداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضدّ جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
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