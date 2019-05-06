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المجلس الألماني يحذر من أدوية الحساسية قبل القيادة

الإثنين 06/مايو/2019 - 11:27 ص
المجلس الألماني يحذر من أدوية الحساسية قبل القيادة
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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أعلن المجلس الألماني للسلامة المرورية، من أن أدوية حساسية الأنف تحدّ من القدرة على القيادة؛ نظرًا لأنها تتسبب الشعور بالتعب والنعاس، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال التثاؤب وتثاقل الجفون.

ونصح الخبراء الألمان بعدم قيادة السيارة فور تعاطي الأدوية، لمنع وقوع حادث، ثم العمل على تنشيط الدورة الدموية من خلال ممارسة الأنشطة الحركية كالمشي مثلًا.

جدير بالذكر أن حساسية الأنف تحدث بسبب انتشار حبوب اللقاح خلال فصل الربيع، وتتمثل أعراضها في سيلان الأنفال والعطس واحمرار العين وزيادة إفرازات الدموع.

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