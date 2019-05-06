اليوم.. 'الأعلى للإعلام' يبدأ في رصد دراما رمضان
الإثنين 06/مايو/2019 - 11:25 ص
ميسون أبو الحسن
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تبأ لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في رصد دراما رمضان، في أول أيام الشهر الكريم.
وكانت اجتمعت اللجنة أمس، وأكدت أنها ناقشت التقرير الخاص بلجنة الرصد، الذي يتضمن معايير المشاهدة على نحو موضوعي، وبعيدة عن الانطباعات الشخصية لأعضائها، والتي تعتمد في الأساس على المعايير الذي اتفق الجميع عليها في التقرير اليومي للمشاهدة، ثم تقدم اللجنة تقريرًا يوميًا، بناءً على مشاهدة الأعمال الفنية أسبوعيًا في نهاية كل أسبوع من رمضان.
وقالت اللجنة أن ذلك من أجل الوقوف على مدى جودة الدراما، والتزامها بالمعايير المعروضة عليها.
كما ناقشت اللجنة أيضًا الفواصل الإعلانية الطويلة، والتي تتم من خلال المسلسلات، والمفترض أنها لا تزيد عن 3 مرات.
وكانت اجتمعت اللجنة أمس، وأكدت أنها ناقشت التقرير الخاص بلجنة الرصد، الذي يتضمن معايير المشاهدة على نحو موضوعي، وبعيدة عن الانطباعات الشخصية لأعضائها، والتي تعتمد في الأساس على المعايير الذي اتفق الجميع عليها في التقرير اليومي للمشاهدة، ثم تقدم اللجنة تقريرًا يوميًا، بناءً على مشاهدة الأعمال الفنية أسبوعيًا في نهاية كل أسبوع من رمضان.
وقالت اللجنة أن ذلك من أجل الوقوف على مدى جودة الدراما، والتزامها بالمعايير المعروضة عليها.
كما ناقشت اللجنة أيضًا الفواصل الإعلانية الطويلة، والتي تتم من خلال المسلسلات، والمفترض أنها لا تزيد عن 3 مرات.
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