ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اليوم.. 'الأعلى للإعلام' يبدأ في رصد دراما رمضان

الإثنين 06/مايو/2019 - 11:25 ص
اليوم.. 'الأعلى للإعلام' يبدأ في رصد دراما رمضان
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
Advertisements
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements
تبأ لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في رصد دراما رمضان، في أول أيام الشهر الكريم.

وكانت اجتمعت اللجنة أمس، وأكدت أنها ناقشت التقرير الخاص بلجنة الرصد، الذي يتضمن معايير المشاهدة على نحو موضوعي، وبعيدة عن الانطباعات الشخصية لأعضائها، والتي تعتمد في الأساس على المعايير الذي اتفق الجميع عليها في التقرير اليومي للمشاهدة، ثم تقدم اللجنة تقريرًا يوميًا، بناءً على مشاهدة الأعمال الفنية أسبوعيًا في نهاية كل أسبوع من رمضان.


وقالت اللجنة أن ذلك من أجل الوقوف على مدى جودة الدراما، والتزامها بالمعايير المعروضة عليها.


كما ناقشت اللجنة أيضًا الفواصل الإعلانية الطويلة، والتي تتم من خلال المسلسلات، والمفترض أنها لا تزيد عن 3 مرات.



Advertisements
المزيد عن: شهر رمضان دراما رمضان الفجر الأعلى للإعلام
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات