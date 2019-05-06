راغب علامة يطرح أغنيته الجديدة "قلبي عشقها" (فيديو)

بعد أيام على انطلاق عرض النسخة الجديدة من أغنية “قلبي عشقها” على موقع وتطبيق “أنغامي”، طرح السوبر ستار راغب علامة الفيديو الخاص بالأغنية عبر قناته على موقع “يوتيوب” الشهير.





الأغنية يقدّمها راغب علامة في جلسة غنائية مميّزة تحمل توقيع المخرج جاد شويري في تعاون استثنائي بين شركتيْ باكستايدج بروداكشن وأنغامي.





تجدر الإشارة إلى أن أغنية “قلبي عشقها” بنسختها الأساسية هي من توزيع طارق عاكف ومن كلمات عاطف بركه وألحان راغب علامة نفسه.