راغب علامة يطرح أغنيته الجديدة "قلبي عشقها" (فيديو)
الإثنين 06/مايو/2019 - 11:19 ص
الفجر الفني
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بعد أيام على انطلاق عرض النسخة الجديدة من أغنية “قلبي عشقها” على موقع وتطبيق “أنغامي”، طرح السوبر ستار راغب علامة الفيديو الخاص بالأغنية عبر قناته على موقع “يوتيوب” الشهير.
الأغنية يقدّمها راغب علامة في جلسة غنائية مميّزة تحمل توقيع المخرج جاد شويري في تعاون استثنائي بين شركتيْ باكستايدج بروداكشن وأنغامي.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “قلبي عشقها” بنسختها الأساسية هي من توزيع طارق عاكف ومن كلمات عاطف بركه وألحان راغب علامة نفسه.
أغنية الكبار... أغنية الصغار...أغنية السيدات و أغنية الرجال... أغنية كل الأجيال و كل الافراح...أغنية كل الحب... #قلبي_عشقها ❤ 😎 #راغب_علامة— Ragheb Alama (@raghebalama) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
صار فيكن تسمعوها الآن عبر تطبيق #انغامي👇🏻🤩https://t.co/tcRLaFRD37
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