طبيب يعلن عن أسباب الصداع النصفي في نهار رمضان

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أعلن طبيب الأمراض الباطنية، الدكتور فيصل الصفي، عن أهم أسباب الصداع في نهار رمضان، إهمال السحور الصحي والجفاف وقلة السوائل.



وأشار الصفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه يفضل للصائم السحور وشرب ما يكفيه من السوائل، خلال فترة الإفطار على فترات، ولا بأس بتناول الأقراص المسكنة مع السحور.



وأكد الصفي، قد وجه عدد فوائد الصيام في سلسلة تغريدات سابقة على موقع توتير، ومن بينها أن التوقف عن التدخين خلال شهر رمضان، يعطي فرصة للجسم لتحسين الدورة الدموية من جديد ووظائف الرئة.



وتابع طبيب الأمراض الباطنية، أن الصيام يعطي الجهاز الهضمي والبنكرياس والكبد، فرصة للراحة؛ حيث يقلل كمية السكر في الدم الى أدنى مستوياتها.



ونصح الصفي بتناول الفاكهة الغنية بالماء والألياف الطبيعية، خلال فترة الإفطار وعند السحور، مثل البطيخ والشمام والموز؛ للوقاية من العطش نهارًا، مشيرًا إلى أنه لتقليل عسر الهضم، ينصح بتناول البطيخ والخضروات، والزبادي والزنجبيل وأعواد الدارسين، والتفاح والإكثار من تناول السوائل بفترة الإفطار وبفترات متقطعة؛ لتجنب الجفاف والصداع لليوم التالي، خصوصًا في المناطق التي تشهد طقسًا حارًا.



يذكر أن وزارة الصحة وجهت عددًا من الإرشادات الصحية، التي يجب على مرضى السكري اتباعها خلال شهر رمضان.



وأشارت وزارة الصحة، عبر إنفوجراف توعوي، نشرته على حسابها في تويتر ضمن سلسلة التوعية لحملة «صُم بصحة»، أنه تجب مراجعة الطبيب لمعرفة إمكانية الصيام بأمان وضبط الجرعات، وكذلك تناول الدواء بانتظام، وفقًا للتعليمات الطبية، مع أهمية مواصلة النشاط البدني الخفيف إلى المتوسط خاصة في المساء، وكذلك اختبار مستوى الجلكوز في الدم يوميًّا قبل وبعد ساعتين من الإفطار، وقبل السحور وفي منتصف اليوم.



وطالبت مرضى السكري بالإكثار من شرب الماء بعد الإفطار، بالإضافة إلى الحرص على تقليل تناول الطعام الغني بالسكريات والدهون وتجنب الإفراط في تناول الطعام، وذلك عن طريق تقسيم الإفطار إلى عدة وجبات.



وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلًا للجهود التي تقوم بها (الصحة)؛ للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.



