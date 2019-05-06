ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس في أول يوم صيام؟

قالت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس أول يوم صيام يشهد حرارة شديدة في القاهرة والوجة البحري، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا على غرب البلاد، ويسود طقس لطسف على السواحل الغربية نهارا ولطيف ليلا,





وأكدت الأرصاد أن طقس الإثنين الموافق 6 مايو أي أول أيام شهر رمضان الكريم، عبر منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الشبورة المائية تظهر في الصباح وتعيق رؤية السائقين.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





درجات الحرارة





القاهرة 23 36





طنطا 2025





الإسكندرية 21 23





مرسي مطروح 17 22





بورسعيد 21 26





دمياط 21 24





الإسماعيلية 20 38





السويس 25 36





شرم الشيخ 24 35





الغردقة 22 35





درجات الحرارة في بعض العواصم العربية





مكة 29 42





الرياض 24 37





أبوظبي 26 36





الكويت 24 38





دمشق 14 28





بيروت 20 28





القدس 16 31





غزة 20 32





بغداد 19 34