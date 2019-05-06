ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس في أول يوم صيام؟
الإثنين 06/مايو/2019 - 09:53 ص
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قالت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس أول يوم صيام يشهد حرارة شديدة في القاهرة والوجة البحري، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا على غرب البلاد، ويسود طقس لطسف على السواحل الغربية نهارا ولطيف ليلا,
وأكدت الأرصاد أن طقس الإثنين الموافق 6 مايو أي أول أيام شهر رمضان الكريم، عبر منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الشبورة المائية تظهر في الصباح وتعيق رؤية السائقين.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
درجات الحرارة
القاهرة 23 36
طنطا 2025
الإسكندرية 21 23
مرسي مطروح 17 22
بورسعيد 21 26
دمياط 21 24
الإسماعيلية 20 38
السويس 25 36
شرم الشيخ 24 35
الغردقة 22 35
درجات الحرارة في بعض العواصم العربية
مكة 29 42
الرياض 24 37
أبوظبي 26 36
الكويت 24 38
دمشق 14 28
بيروت 20 28
القدس 16 31
غزة 20 32
بغداد 19 34
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