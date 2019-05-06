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ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس في أول يوم صيام؟

الإثنين 06/مايو/2019 - 09:53 ص
ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس في أول يوم صيام؟
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قالت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس أول يوم صيام يشهد حرارة شديدة في القاهرة والوجة البحري، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا على غرب البلاد، ويسود طقس لطسف على السواحل الغربية نهارا ولطيف ليلا,

وأكدت الأرصاد أن طقس الإثنين الموافق 6 مايو أي أول أيام شهر رمضان الكريم، عبر منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الشبورة المائية تظهر في الصباح وتعيق رؤية السائقين.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة

القاهرة 23 36

طنطا 2025

الإسكندرية 21 23

مرسي مطروح 17 22

بورسعيد 21 26

دمياط 21 24

الإسماعيلية 20 38

السويس 25 36

شرم الشيخ 24 35

الغردقة 22 35

درجات الحرارة في بعض العواصم العربية

مكة 29 42

الرياض 24 37

أبوظبي 26 36

الكويت 24 38

دمشق 14 28

بيروت 20 28

القدس 16 31

غزة 20 32

بغداد 19 34
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