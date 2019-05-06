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مروحية قتالية روسية جديدة تتحكم في تفجير صواريخها

الإثنين 06/مايو/2019 - 09:58 ص
مروحية قتالية روسية جديدة تتحكم في تفجير صواريخها
مروحية قتالية روسية
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وكالات
 
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يُتوقع أن تبدأ روسيا تختبر مروحية قتالية جديدة قبل نهاية عام 2019.

 

وأطلق على المروحية الجديدة التي أبدعها مكتب "ميل" لتصميم المروحيات اسم "مي-8أ إم تي شي-في إن". وصممت المروحية الجديدة لتوفير الدعم الناري للقوات البرية.

 

ومن أجل ذلك يتم تسليحها بالصواريخ الموجهة العادية والصواريخ الأسرع من الصوت التي يصل مداها إلى  6000 متر.

 

ومن أهم مميزات المروحية الجديدة أنها تستطيع التحكم في صواعق تفجير صواريخها عن بعد. وسيتم توجيه الصواريخ إلى أهدافها بواسطة نظام التنشين البصري الإلكتروني.

 

وزودت مروحية "مي-8أ إم تي شي-في إن" بنظام "بريزيدينت-إس" للحماية من الصواريخ المضادة.

 

وكان مصدر صناعي عسكري قد أخبر "سبوتنيك" بأنه من المقرر أن يبدأ اختبار مروحية "مي-8أ إم تي شي-في إن" في الجو قبل نهاية عام 2019.

 

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