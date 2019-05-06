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مفاجأة من سليم الأنصاري في الحلقة الأولى لـ"كلبش 3"

الإثنين 06/مايو/2019 - 09:52 ص
مفاجأة من سليم الأنصاري في الحلقة الأولى لـكلبش 3
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سعد نبيل
 
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شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "كلبش 3" مفاجأة لمتابعي جزأيه الأول والثاني، حيث يظهر سليم الأنصاري "أمير كرارة" بزيارة قبر زوجته وشقيقته اللتان توفيا في الجزء الثاني.

وكان الجزء الثاني انتهى باطلاق النار على سليم الانصاري بعدة رصاصات في القلب، وتظهر هالة فاخر وروجينا ودينا فؤاد وهن يبكين حزنا على وفاة  سليم الأنصاري، ولكنه يظهر بعد العزاء، ويتبين أن الأمر كان الهدف منه خدع أعدائه.

مسلسل "كلبش 3" بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، هيدي كرم، إسلام جمال، محمد علي رزق، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.


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