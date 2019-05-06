4 مسلسلات إذاعية تونسية لرمضان 2019

اقتصر إنتاج المسلسلات الإذاعية فى تونس على مؤسسة الإذاعية التونسية تضم 10 محطات إذاعية ) حيث تتولى فرقتها التمثيلية انتاج مسلسلات تبث كامل السنة .

وقد أنتجت الإذاعة التونسية لرمضان 2019 أربع مسلسلات ستبث فى مختلف محطاتها الإذاعية .

وأما المسلسل الأول فهو " منصور الأندلس " وهو مسلسل تاريخي ألفه علي دب وأخرجه أنور العياشي ويتم فيه عرض الحياة فى قرطبة الاندلسية فى القرن الرابع للهجري من خلال حكاية محمد بن أبي عامر الذى أصبح من المقربين للخليفة الحكم المستنصر ومحاولته الدفاع عن قرطبة أمام الهجمات الاسبانية وأما المسلسل الثاني الذى أنتجته الإذاعة التونسية هو مسلسل " عيلة قماقم (عائلة برجوازية)" للمؤلف والممثل جلال الدين السعدي وإخراج عماد الوسلاتي وهو مسلسل اجتماعي يحكي حياة عائلة تونسية من الطبقة الوسطى تعتقد أنها عائلة برجوازية من خلال نمط حياتها فى شهر رمضان .

في حين يعد المسلسل الثالث من النوع الكوميدي وهو بعنوان " الحكاية فيها واو " من تأليف الممثلة ريم العبروقي وإخراج لطفي العكرمي وهو يحكي حياة عائلة تونسية تحاول التعايش فى مجتمع أصابته الكثير من الأمراض ويقدم الوضعيات التى تعيشها هذه العائلة بشكل كوميدي .