برنامج الدورة 37 لمهرجان المدينة

تنطلق سهرات الدورة 37 لمهرجان المدينة يوم 10 ماي الجاري بعرض « للا » لأمينة الصرارفي بمدينة الثقافة بالعاصمة.

وتتواصل النفحات الموسيقية لهذه التظاهرة الفنية الرمضانية، إلى غاية يوم 31 ماي الجاري متضمنة 16 عرضا موزعا على أربعة فضاءات ثقافية وهي مدينة الثقافة ودار لصرم والمسرح البلدي ودار حسين بمدينة تونس العتيثة.

ومن أبرز سهرات مهرجان المدينة هذا العام حفل الفنان لطفي بوشناق (25 ماي) وسلاطين الطرب (22 ماي) والفنانة هالة المالكي (15 ماي) والفنانة ليلى حجيج (26 ماي) والفنانة زهرة الاجنف التي تعود بإنتاجاتها الجديدة في سهرة يوم 29 ماي.

وفي ما يلي البرنامج الكامل لمهرجان المدينة في دورته الـ37

10 ماي : عرض « للا » لأمينة الصرارفي بمدينة الثقافة

11 ماي : سهرة طربية مع الفنانة درة بشير بدار لصرم

12 ماي : سهرة موسيقية مع الفنانة نجوى العرفاوي بدار لصرم

13 ماي : سهرة موسيقية مع فرقة فتحي زغندة بدار لصرم

14 ماي : سهرة موسيقية مع رياض بوراوي بدار لصرم

15 ماي : سهرة طربية مع الفنانة هالة المالكي بالمسرح البلدي

16 ماي : عرض « خرجة سيدي بن عروس » بقصر خير الدين

18 ماي : سهرة المالوف والأغنية التونسية بدار حسين

19 ماي : عرض كافي شانطا لمنجية بن يحي بباب سويقة

20 ماي : عرض الفرقة النحاسية « براس من نحاس » بدار حسين

21 ماي : سهرة موسيقية مع نادي « الأصيل » بدار حسين

22 ماي : سهرة « سلاطين الطرب » من سوريا بمدينة الثقافة

23 ماي : سهرة موسيقية مع الفنان الزين الحداد بدار حسين

25 ماي : سهرة مع الفنان لطفي بوشناق بمدينة الثقافة

26 ماي : سهرة مع الفنانة ليلى حجيج بالمسرح البلدي

29 ماي : سهرة مع الفنانة زهرة لجنف

31 ماي : سهرة العود مع راغب ورغلي بدار حسين