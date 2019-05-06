قرارات جديدة باغلاق مدارس قرآنية

أصدرت اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل اوتحتضن أطفالا على خلاف التشريع الجاري به العمل قرارا باغلاق 3 فضاءات تنشط في شكل " روضات قرآنية" وتابعة لجمعيات بمدينة دوز من ولاية قبلي، وفق ما أفاد به، المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، عادل العلوي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر ذاته أنه وإثر إشعار المندوبية والسلط الجهوية بوجود هذه الفضاءات، تحوّل اعضاء اللجنة المذكورة على عين المكان وتم اتخاذ قرار غلق الفضاءات مع الاتصال بأصحابها لتسوية وضعيتهم القانونية سواء عبر التواصل مع المندوبية الجهوية للمرأة والاسرة والطفولة وكبار السن التي تضع على ذمتهم كراس شروط لفتح روضة اطفال، أو عبر الالتحاق بوزارة الشؤون الدينية والعمل وفق كراس شروط فتح الكتاتيب أو عبر فتح قسم تحضيري بالاستجابة لكراس الشروط الذي تضعه وزارة التربية للغرض.

وأشار العلوي إلى عدم وجود تراخيص قانونية خاصة بفتح روضات قرانية، مبينا انه بامكان المؤسسات التي تم اغلاقها تسوية وضعياتها عبر الصيغ التي ذكرها.

وأكد أنه في إطار العمل الدوري للجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل او تحتضن اطفالا على خلاف التشريع الجاري به العمل، تم منذ انطلاقة سنة 2019 والى حد الان غلق 9 فضاءات فوضوية اخرى تنشط في شكل رياض او محاضن للاطفال.





يشار الى ان عددا من أولياء الاطفال الذين يدرسون في المؤسسات التي تم غلقها عشية أمس نفذوا وقفة احتجاجية بمدينة دوز بمعية أطفالهم، طالبوا خلالها السلط الجهوية بالسماح لهذه المؤسسات بمواصلة نشاطها نظرا للدور الذي تلعبه في تأطير الناشئة وتطوير مستواهم الدراسي، وفق تقديرهم.