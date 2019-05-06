الحلقة الأولى من مسلسل هوجان.. والقنوات الناقلة له (فيديو)
الإثنين 06/مايو/2019 - 09:42 ص
الفجر الفني
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استطاع مسلسل هوجان، أن يحصل على نسبة مشاهدة عالية خلال الحلقة الأولى من عرضه في مصر وبعض الدول العربية التي تقوم بمشاهدة مسلسل هوجان عن طريق قناة أبو ظبي التي تقوم بعرض "هوجان"، مع فضائية "mbc مصر".
و”هوجان” المسلسل الذي يعود به النجم محمد إمام لجمهوره عبر شاشة التلفزيون خلال شهر رمضان الكريم بعد سلسلة من النجاحات التى حققها في السينما والتلفزيون معا.
مسلسل "هوجان" يضم مجموعة مميزة من الفنانين المصريين مثل صلاح عبد الله ورياض الخولي وكريم محمود عبد العزيز وميرنا نور الدين وأوس أوس وعارفة عبد الرسول و أسماء أبو اليزيد وهاجر أحمد ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.
وتدور أحداث هوجان حول بطل للمصارعة الحرة يتميز بالقوة الخارقة بين أهالي حارته والتي من خلالها يكتسب شهرة واسعة خاصة وإنه يقوم بثني العملات وشد السيارات الثقيلة وغيرها وتتوالى حلقات و أحداث المسلسل حيث تشهد حياته مجموعة من التحولات و المفارقات كأن يصبح رجلا للأعمال صاحب ثروة ونفوذ لتتعدد بعدها الأحداث المثيرة والشيقة .
ويقوم بدور ”هوجان” محمد إمام بينما يلعب دور ” بهلول الحمش ” الفنان الكبير صلاح عبد الله و دور ” كمال اللباد ” يقوم به الفنان القدير رياض الخولى أما أوس اوس فيجسد دور ” حورس” ويقوم كريم محمود عبد العزيز بدور ” لطفي الحراق” أما ” نوجا ” فتجسدها الفنانة اسماء ابو اليزيد.
هوجان هو ثاني بطولة تلفزيونية للفنان الشاب “محمد عادل إمام” ابن الفنان الكبير وزعيم الكوميديا ” عادل إمام ” كما أنه ثانى تعاون بينه وبين المخرجة شيرين عادل بعد مسلسل ” دلع بنات ” الذي حقق نجاحا كبيرا وشاركه البطولة مي عز الدين وكندة علوش وريم البارودي وسعد الصغير و ياسمين جمال وفادية عبد الغني وكريمة مختار .
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