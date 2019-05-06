هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تكشف عن ملابسات تجميد أمواله

قال الطيب بالصادق عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال سليم الرياحي إن تجميد أموال سليم الرياحي مؤامرة من بعض الأشخاص، مبرزا أن اتخاذ القراركان بشكل سريع وغير طبيعي.

وأصاف بالطيب، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الرياحي، أن قرار التجميد الذي صدر بتاريخ 28 جوان 2017، لم يشمل موكله فقط، وإنّما شمل أيضا زوجته الحالية وزوجته السابقة، معتبرا ذلك تعدّيا على مبدأ شخصية العقوبة.

وفي سياق متّصل، لفت إلى أنّ تحويل أموال سليم الرياحي إلى خزينة الدولة لايستقيم قانونا، وفق تعبيره.

ومن جهته استنكر المحامي عماد بن حليمة التداخل بين السياسي والقضائي، معتبرا أنّ الأنظمة الكليانية تقوم بوضع اليد على القضاء، وفق تعبيره