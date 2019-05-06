استشاري دولي للطرق: مشروع الأنفاق لا يقل أهمية عن قناة الجديدة

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قال الدكتور عماد نبيل، الاستشاري الدولي للطرق والمرور، إن مشروع أنفاق قناة السويس يعد من أهم المشروعات القومية، معتبرًا أنه لا يقل أهمية عن قناة السويس الجديدة.



وأشار "نبيل"، خلال اتصال هاتفي مع قناة "مصر الأولى"، اليوم الإثنين، إلى أن تلك الأنفاق تربط بين جانبي مصر، وستحل مشكلة الربط بين سيناء والدلتا، موضحا أن تنفيذ أي مشروعات تنموية وسكنية في سيناء يتطلب وجود شبكة طرق.



وأوضح أن تكلفة تنفيذ الأنفاق تصل إلى 11 مليار جنيه، مضيفا أن أنفاق قناة السويس ستحدث نهضة تنموية في سيناء غير مسبوقة، وستضع مصر في موضعها الإقليمي الذي تستحقه.



وشهدت محافظة الإسماعيلية افتتاح الرئيس السيسى 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.



وكما تم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية.

