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أجيري يحسم موقف "كهربا" من أمم أفريقيا

الإثنين 06/مايو/2019 - 09:39 ص
أجيري يحسم موقف كهربا من أمم أفريقيا
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الفجر الرياضي
 
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استقر المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب المصري لكرة القدم، على عدم الاستعانة بصانع ألعاب الزمالك محمود كهربا، فى قائمة أمم أفريقيا المقبلة.

جاء ذلك بسبب عدم احترام اللاعب لقرارات الجهاز الفنى السابق لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، ودخوله فى أزمة معهم.

إضافة إلى دخول اللاعب فى أزمات عديدة خلال الموسم الحالى مع جماهير الزمالك وإدارة ناديه واعتراضه أكثر من مرة على قرارات الجهاز الفنى للزمالك باستبداله خلال المباريات.


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