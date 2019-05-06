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ليلى علوي تهنئ الأمة الإسلامية بشهر رمضان الكريم

الإثنين 06/مايو/2019 - 09:35 ص
ليلى علوي تهنئ الأمة الإسلامية بشهر رمضان الكريم
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الفجر الفني
 
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هنأت الفنانة ليلى علوي، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنية أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

 وكتبت "علوي" عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام": "رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ ، وَالإِيمَانِ ، وَالسَّلامَةِ ، وَالإِسْلامِ ، وَالْعَافِيَةِ الْمُجَلِّلَةِ ، وَرَفْعِ الأَسْقَامِ ، وَالْعَوْنِ عَلَى الصِّيَامِ وَالصَّلاةِ وَتِلاوَةِ الْقُرْآنِ ، اللَّهُمَّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ ، وَسَلِّمْهُ لَنَا ، وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا حَتَّى يَخْرُجَ رَمَضَانُ وَقَدْ غَفَرْتَ لَنَا ، وَرَحِمْتَنَا.
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