ليلى علوي تهنئ الأمة الإسلامية بشهر رمضان الكريم

هنأت الفنانة ليلى علوي، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنية أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.





وكتبت "علوي" عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام": "رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ ، وَالإِيمَانِ ، وَالسَّلامَةِ ، وَالإِسْلامِ ، وَالْعَافِيَةِ الْمُجَلِّلَةِ ، وَرَفْعِ الأَسْقَامِ ، وَالْعَوْنِ عَلَى الصِّيَامِ وَالصَّلاةِ وَتِلاوَةِ الْقُرْآنِ ، اللَّهُمَّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ ، وَسَلِّمْهُ لَنَا ، وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا حَتَّى يَخْرُجَ رَمَضَانُ وَقَدْ غَفَرْتَ لَنَا ، وَرَحِمْتَنَا.