مصرع هندي في إحدي محطات الوقود

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لقي مقيم هندي مصرعه، وأصيب عدد من الموجودين، نتيجة هجوم شخصَين قبل قلل على إحدى محطات الوقود، وطعن عدد من الموجودين في قرية العوامر بمحافظة العرضيات.



وعلمت الصحف أن رجلين في عقدَيْهما الرابع تقريبًا هاجما بالطعن عددًا من الموجودين في محطة الوقود؛ فتُوفي أحدهم "هندي الجنسية" قبل وصوله للمستشفى، يعمل في مطعم، وأُصيب آخرون.



وتضاربت الأنباء بين القبض على الجانيَين من عدمه، ولكن الجميع على ثقة بأن أجهزة الأمن قادرة على الإطاحة بهما، وتقديمهما للعدالة.





