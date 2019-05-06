خطة نيمار للرحيل عن سان جيرمان

يخطط البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، للرحيل عن صفوف الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن نيمار طلب من والده البدء في خطة الرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل بالرغم من تصريحات والده باستمرار لاعب برشلونة السابق في بطل الدوري الفرنسي بالموسم المقبل.





وأشار الموقع إلى أن والد نيمار يعمل في الكواليس على رحيل نجله عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.





وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022 ولا يملك أية شروط جزائية في العقد.