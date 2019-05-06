المفتي العام للمملكة: اغتنمو شهر رمضان

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أعلن سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الصائمين لاستقبال الشهر المبارك بالفرح والسرور، وحث على اغتنامه بالتوبة والأعمال الصالحة والتسامح.



وتفصيلًا، قال "آل الشيخ": "أخي المسلم استقبل هذا الشهر بالفرح والسرور لأن الله يحب الصوم والصائمين، وأشكر الله الذي بلغك هذا الشهر وأنت صحيح ومقيم وسالم من الأمراض والمعوقات".



وأضاف: أيها الصائم استقبل الشهر بتوبة نصوح وعمل صالح وتب إلى الله من ذنوبك اغتنم هذا الشهر فصومه فريضة وقيام ليله سنة، والفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه، والنافلة فيه تعدل فريضة، كل هذا من فضل الله علينا".



ودعا الصائمين لحمد الله على هذه النعمة وشكره عليها والتسامح فيما بيننا لنكون أمة واحدة قوية إن شاء الله.



