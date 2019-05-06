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عبد الرؤوف: جنش لا يستحق الطرد أمام النجم الساحلي

الإثنين 06/مايو/2019 - 08:22 ص
عبد الرؤوف: جنش لا يستحق الطرد أمام النجم الساحلي
جنش
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الفجر الرياضي
 
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أكد ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق أن حكم مباراة الزمالك والنجم الساحلي التي انتهت بالتعادل السلبي كان متحفزًا ضد القلعة البيضاء.


وقال عبد الرؤوف في تصريحات تليفزيونية: "أداء حكم مباراة الزمالك والنجم مرضِ إلى حد كبير، لكن قلة خبرته أثرت عليه، واستجاب لبعض الضغوط في الملعب.. الحكم أشهر الإنذار مبكرا أمام محمود جنش، وبالفعل لم يكن يعاني من إصابة وكان يخرج الإنذار بعد فترة من سقوط جنش حتى يتأكد من نيته في تعطيل المباراة.. جنش لا يستحق الإنذار الثاني لأنه لم يمنع هجمة للنجم الساحلي".


وأوضح أن استبدال اللاعب عمر السعيد بقميص جنش بعد طرده خطأ قانونا لكن لا يؤثر على نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي.


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