أطعمة تُشعرك بالشبع طوال اليوم.. يُفضل تناولها دائما في السحور

هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب ألا تخلو من وجبة السحور لتساعدك على التغلب على الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد في أوقات معينة من هذا الشهر، ومن أفضل الأطعمة التي يفضل تناولها دائما في سحور رمضان هي كالتالي:

1- البطيخ

من الضروري تناول فاكهة البطيخ أثناء السحور لأنه يحتوي على حوالي 90% من السوائل، التي تحافظ على رطوبة الجسم، خاصةً في درجات الحرارة المرتفعة.





2- البطاطس المهروسة مع ربع رغيف خبز.

تحتوي البطاطس المهروسة على الكربوهيدرات والبروتينات والألياف الغذائية، التي تزوِّد الإنسان بالطاقة، أما الألياف فتساعد في مقاومة الإمساك، وتعطي شعورًا بالشبع لمدة أطول بعد الوجبة.





وتعتبر البطاطس المهروسة مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، يساعد في المحافظة على توازن السوائل في الجسم، ويخفض ضغط الدم، ويخفف حساسية الجسم تجاه الملح.





3- الموز

تناول موزة واحدة في السحور يمنع الشعور بالعطش لاحتوائه على مادة البوتاسيوم، ويقلل من اضطرابات المعدة.





4- تناول كوب واحد فقط من المياه





5- السلطة

يجب ألا يخلو السحور من سلطة الطماطم والخيار والخس، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الماء، التي تعوض بعض المعادن والمياه المفقودة جراء التعرق.





ويتميز الخيار خاصةً بالمعادن والفيتامينات مثل الزنك والفسفور والكالسيوم وفيتامين "B"، ويساعد الجسم على التخلص من السموم، والطماطم أيضًا تتضمن مادة مضادة لأكسدة ضرورية في مواجهة الأشعة فوق البنفسجية، ولكن يفضل عدم الإفراط منها.





6- تجنب الأطعمة الجاهزة

تجنب تناول الأطعمة الجاهزة والمقلية والساخنة والفول والجبنة، بالإضافة إلى المخللات بجميع أنواعها، والحلويات والمشروبات الغازية والتي تحتوي على كافيين، مثل الشاي والقهوة.