ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بحضور 55 وزيرا.. انطلاق مؤتمر وزراء العدل الأفارقة اليوم

الإثنين 06/مايو/2019 - 08:19 ص
بحضور 55 وزيرا.. انطلاق مؤتمر وزراء العدل الأفارقة اليوم
أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
ينطلق اليوم الإثنين، مؤتمر وزراء عدل الدول الإفريقية، بحضور وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، و55 وزيرا في إفريقيا.

ويترأس المؤتمر هونرابل موخيلى مولتسان وزير العدل والإصلاحيات فى مملكة ليسوتو، ورئيس لجنة الشؤون القانونية بالاتحاد الإفريقي، وبحضور الدكتور إبراهيم ماياكى الرئيس التنفيذي لوكالة النيباد بالقاهرة.

Advertisements
المزيد عن: وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم مؤتمر وزراء عدل الدول الإفريقية مؤتمر وزراء العدل الأفارقة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات