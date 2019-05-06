بحضور 55 وزيرا.. انطلاق مؤتمر وزراء العدل الأفارقة اليوم

ينطلق اليوم الإثنين، مؤتمر وزراء عدل الدول الإفريقية، بحضور وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، و55 وزيرا في إفريقيا.





ويترأس المؤتمر هونرابل موخيلى مولتسان وزير العدل والإصلاحيات فى مملكة ليسوتو، ورئيس لجنة الشؤون القانونية بالاتحاد الإفريقي، وبحضور الدكتور إبراهيم ماياكى الرئيس التنفيذي لوكالة النيباد بالقاهرة.



