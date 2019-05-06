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زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب سواحل الفلبين

الإثنين 06/مايو/2019 - 08:10 ص
زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب سواحل الفلبين
زلزال - أرشيفية
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وكالات
 
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر وقع بالقرب من سواحل الفلبين.

 

وبحسب الهيئة، تم رصد الزلزال في تمام الساعة 2.48 بالتوقيت العالمي، ويقع مركز الزلزال على بعد 67 كيلومترا جنوب غرب مدينة لاواج على الساحل الشمالي لجزيرة لوزون في مقاطعة إيلوكوس الشمالية وعلى عمق 48 كيلومترا.

 

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

 

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المزيد عن: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مركز الزلزال سواحل الفلبين الفلبين
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