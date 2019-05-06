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قبل ما تخرج.. تعرف على طقس أول أيام شهر رمضان

الإثنين 06/مايو/2019 - 08:09 ص
قبل ما تخرج.. تعرف على طقس أول أيام شهر رمضان
أرشيفية
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يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، فى حين يبدأ الانخفاض التدريجي على غرب البلاد ليكون الطقس لطيفا على السواحل الغربية نهارا، لطيفا ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية،وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون خفيفا إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 36

شبين الكوم 23 36

طنطا 20 25

دمنهور 21 25

الإسكندرية 21 23

بلطيم 19 26

مطروح 17 22

السلوم 16 22

سيوة 23 30

بورسعيد 21 26

دمياط 21 24

الزقازيق 20 37

الاسماعيلية 20 38

السويس 25 36

العريش 20 30 

رفح 19 32    

رأس سدر 22 32        

نخل 14 40    

نويبع 25 39   

طابا 22 37    

كاترين 16 29 

الطور 23 34   

شرم الشيخ 24 35      

الغردقة 22 35

مرسى علم 22 32       

الفيوم 24 39

بنى سويف 24 39       

المنيا 20 41

أسيوط 23 41 

سوهاج 22 41 

قنا 23 41

الأقصر 25 43 

أسوان 25 43  

أبوسمبل 24 42 

الوادى الجديد 22 42   

شلاتين 21 33

ابو رماد 21 34

حلايب 24 29

رأس حدربة 24 29

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