الإمارات تزود مستشفى "إعادة الأمل" في حضرموت بالأدوية

قدمت الإمارات أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى إعادة الأمل بمديرية رماه بصحراء حضرموت، وذلك ضمن الخطة الشاملة لدعم القطاع الصحي في اليمن .

وأكد ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت حميد راشد الشامسي، أن "الأدوية تأتي ضمن الجهود الرامية لتخفيف العبء عن المواطنين اليمنيين وتوفير الاحتياجات الطبية المجانية"، لافتاً إلى أن "الهيئة تكثف عملها الإنساني بمحافظة حضرموت عبر تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والعلاجية للأهالي لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على مواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور".

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وقعت خلال هذا الأسبوع اتفاقيتين لتأهيل وصيانة مبنى مستشفى الشحر العام، ومركز بنك الدم بمستشفى ابن سيناء بساحل حضرموت، في إطار جهود الإمارات ودعمها للمشاريع الصحية، والإنسانية، في محافظة حضرموت، ومختلف المحافظات اليمنية المحررة.