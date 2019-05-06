فاندام يدعم محمد رمضان بمقطع فيديو!
الإثنين 06/مايو/2019 - 08:18 ص
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وجه الممثل العالمي فاندام، رسالة إلى الممثل المصري محمد رمضان، بعد مشاركتهما سويا في عمل فني جديد.
وقال فاندام في شريط فيديو نشره محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بـ"إنستغرام": "يا محمد رمضان، إزيك، كانت حاجة عظيمة إني اشتغلت معاك، أنا مقدر طيبتك وكرمك، وكمان إنت ممثل عظيم، وجه عظيم وجسم لائق، وممكن يوم نشتغل سوا إن شاء الله".
من جانبه علق رمضان على الفيديو قائلا: "شهادة عظيمة من نجم عالمي كبير تربيت على أفلامه، فاندام، انتظروا مفاجئتنا في رمضان".
وانتشرت مؤخرا صور للنجمين أثناء وجودهما بكواليس تصوير إعلان لإحدى شركات الاتصالات الشهيرة، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بمصر، وظهر الفنان محمد رمضان بالملابس الصعيدية، مُرتديا الشال الأبيض والعباءة السوداء، بينما يرتدي فاندام الملابس المصرية المعروف بها الفتوات، فظهر بعباءة سوداء هو الآخر، وعمة وعكاز يمسكه بيده.
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شهادة عظيمة من نجم عالمي كبير اتربيت على أفلامه 💚🙏🏽#ڤاندام انتظروا مفاجئتنا بكرة 💪🏽 It is my pleasure and it is a great complementary from a great international actor who I used to watch all his films @jcvd #jcvd #vandamme #mohamedramadan #mohamed_ramadan #ثقة_في_الله_نجاح
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