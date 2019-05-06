في رمضان 2019.. تعرف على الصيغة الصحيحة لـ"التشهد"

يعتبر اليوم هو الأول من رمضان الموافق 6 مايو 2019 ميلادية، ويبحث المسلمون على كل ما يتعلق بالأدعية وبالأحاديث وبطريقة الوضوء الصحيحة وبصيغة التشهد التي يجب قولها لكي لا يبطل صيامهم وهم لا يدركون فمن باب تأكيد المعلومه تقدم بوابة الفجر لفرائها الصيغة الصحيحة للتشهد:





أصحها ما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي ﷺ علم الصحابة أن يقولوا في التشهد في نهاية الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هذا هو أصح ما ورد في ذلك، ثم يشرع لهم بعد هذا أن يصلي على النبي ﷺ، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد.

ثم يشرع له التعوذ من أربع يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال.

ثم يدعو بما حب من خير الدنيا والآخرة، ويسأل الله خير الدنيا والآخرة، وإذا تشهد بأنواع أخرى مما صح عن النبي ﷺ فلا بأس كله طيب وكله مجزي.