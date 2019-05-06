دعاء اليوم الأول من رمضان
الإثنين 06/مايو/2019 - 07:55 ص
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تحرص بوابة الفجر الإلكترونية على التقديم لقرائها كل ما يهمهم من الأدعية التي يفضل أن يرددونها في شهر رمضان الكريم 1440 - 2019، للتقرب لله عز وجل والتوسل إليه لتقبل الدعاء نظرا لأن شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وثالثه عتق من النار، ونحن الآن في اليوم الأول من الشهر الكريم؛ وإليكم الدعاء المفضل في هذا اليوم:
اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا إلهَ العالمينَ ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ .
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