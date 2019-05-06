حالة طلاق بسبب ليونيل ميسي

تسبب ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في طلاق زوجين بعد زواج دام 14 عاماً عقب شجار دار بينهما بمدينة تيشلابنسك بجبال الأورال بروسيا.









وطلب مشجع روسي الطلاق من زوجته عقب شجار بينهما حول إمكانات ليونيل ميسي









وقال المشجع لصحيفة "أروجونتي إي فاكتي" الروسية: "كانت زوجتي تقول لي إن ميسي يلعب بشكل سيئ في المونديال، لتنشب بيننا مشاجرة، حيث لم أتمالك نفسي، وجمعت أغراضي وخرجت من المنزل.. طلبتُ في اليوم الثاني رسمياً الطلاق من زوجتي أمام السجل المدني".









وأوضحت الصحيفة أن الزوجين تعرفا أحدهما على الآخر في حانة خلال مشاهدة إحدى مباريات بطولة كأس العالم التي أقيمت عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.







