3 دول تعلن غدًا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان.. تعرف عليهم

يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك، اليوم الاثنين، في 18 دولة عربية، فيما أعلنت 3 دول إسلامية غدا الثلاثاء أول أيام الصيام.





وأعلن المغرب وسلطنة عمان وجزر القمر أن رمضان سيبدأ الثلاثاء بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، فيما تستطلع موريتانيا الهلال في وقت لاحق من مساء اليوم.





وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها أو اعتماد الحساب الفلكي.



