دوري أبطال أوروبا يقرب بول بوجبا من ريال مدريد

بات انضمام بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى نادي ريال مدريد الإسباني مسألة وقت فقط قبل الإعلان الرسمي.









وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن التعادل الذي حصده مانشستر يونايتد أمام هدرسفيلد في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي سيغير الخطط المستقبلية لعدد من لاعبي النادي بسبب عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا.









وكشفت الصحيفة عن أن عقود عدد من نجوم مانشستر تنص على انخفاض قيمة رواتبهم بما يعادل 25 في المئة، في حالة عدم التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.





وقال مصدر للصحيفة: "وفي مثل هذه الحالة، وفضلا عن اهتمام إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بلاعب الوسط الفرنسي، فإن بوجبا يقترب بشدة من الرحيل عن الدوري الإنجليزي".









وأوضحت الصحيفة أن توتر العلاقة بين بوجبا وجمهور يونايتد سيزيد من حظوظ اللاعب في الانتقال إلى الليجا حيث بات أنصار مانشستر غير راضين عن تراجع مستوى اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، بعد ارتباط اسمه بريال مدريد.











