قائمة بجميع القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان





يتابع الملايين في العالم العربي، الدراما الرمضانية المصرية كل عام، وفي عام 2019 تم الإعلان عن العديد من المسلسلات المصرية.





ويعرض التقرير التالي، مواعيد أبرز المسلسلات الدرامية في موسم رمضان 2019 بتوقيت القاهرة، والقنوات التي تعرضها.





"قابيل"، بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، يُعرض على قناة mbc مصر، الساعة 9:00 مساء.



