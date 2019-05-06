٣ أسماء غريبة تسيطر على أولى حلقات "حدوتة مرة"

انطلقت أولى حلقات مسلسل "حدوتة مرة" الذي يذاع على شبكتي قنوات القاهرة والناس والنهار، وتلعب بطولته الفنانة غادة عبد الرزاق.

وسيطرت ٣ أسماء غريبة على الحلقة الأولى من المسلسل، فأهدت مخرجة المسلسل ياسمين أحمد العمل لروح والداتها (صورة فهمي) التي تمنت وجودها ومشاهدة مسلسلها ومشاركتها نجاحه.

وحملت بطلة المسلسل غادة عبدالرزاق في العمل اسم "مرة" التي أطلقته عليها والدتها حتى تجعل حياة كل من يقترب منها مرة.





وتدور أحداث المسلسل في مكان يُدعى "كفر الواغش"، وتبدأ الأحداث في الكفر في عام ١٩٥٩، بمولد "مرة".





"حدوتة مرة" من إنتاج طارق صيام، من تأليف عمرو عبد الحميد، وإخراج ياسمين أحمد، ويشارك في بطولته كل من غادة عبد الرزاق ومحمد شاهين وعبدالرحمن أبوزهرة.



