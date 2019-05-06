بعد جهود مصرية وأممية.. دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ فجر الاثنين

أعلن مسؤولون فلسطينيون التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بوساطة مصرية، يبدأ اليوم الاثنين في الساعة 4:30 صباحا.





ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين فلسطينيين تأكيدهم التوصل لاتفاق لإطلاق النار لإنهاء التصعيد الأخير بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.





كذلك ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن وقف إطلاق النار تم بشرط أن يكون متبادلا ومتزامنا، وأن تقوم إسرائيل بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة.





وصرح الناطق باسم "لجان المقاومة الشعبية" (تنظيم مسلح بغزة)، أبو مجاهد البريم، أن "جهودا مصرية وأممية نجحت بالتوصل لوقف إطلاق النار، ودخل حيز التنفيذ فجر اليوم الاثنين.





هذا ولم تؤكد إسرائيل المعلومة، لكن مسؤولا إسرائيليا، يشارك في محادثات وقف إطلاق النار مع الفصائل، قال في وقت سابق لهيئة البث الرسمية، إنه تم "إحراز تقدم في الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق تهدئة".





وحسب آخر الإحصائيات بلغت حصيلة القتلى خلال اليومين الأخيرين 25 شخصا فلسطينيا وإصابة نحو 150 آخرين، نتيجة الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على أهداف في القطاع، فيما لقي 4 إسرائيليين مصرعهم وإصابة العشرات جراء القصف الصاروخي من قطاع غزة.



