أستاذ علوم سياسية: سيناء ستجر مصر للتنمية



وأضاف "عبد الفتاح"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن سيناء سيتم التعامل معها على أنها منطقة خادمة لمصر ستجر التنمية في البلاد.



وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الجيش لا يأخذ دور المدنيين، ولكنه يخطط وينسق عمل الشركات المدنية التي تقوم بالتنفيذ، بالإضافة للإشراف والمحاسبة لها بعيدا عن البيروقراطية.



وشهدت محافظة الإسماعيلية افتتاح الرئيس السيسى 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.



وكما تم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية.

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر نجحت في تحقيق واحد من أحلام المصريين الرئيسية، وهي ربط سيناء بباقي الجمهورية من خلال أنفاق تمر أسفل قناة السويس.