"مصر للطيران" تنقل 910 معتمرين فلسطينيين إلى السعودية على متن 4 رحلات

تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الإثنين، 910 معتمرين فلسطينيين إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، على متن 4 رحلات طيران.

وتنقل الشركة المعتمرين الفلسطنيين وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى تقوم بموجبه بتسيير 56 رحلة جوية، لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.



