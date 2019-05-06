"مصر للطيران" تنقل 910 معتمرين فلسطينيين إلى السعودية على متن 4 رحلات
الإثنين 06/مايو/2019 - 06:23 ص
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تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الإثنين، 910 معتمرين فلسطينيين إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، على متن 4 رحلات طيران.
وتنقل الشركة المعتمرين الفلسطنيين وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى تقوم بموجبه بتسيير 56 رحلة جوية، لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.
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