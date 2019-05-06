"شكري" يستقبل اليوم الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات
الإثنين 06/مايو/2019 - 06:20 ص
Advertisements
Advertisements
يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، ميجيل موراتينوس الممثل السامى للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ومن المقرر عقد اللقاء في مقر وزارة الخارجية.
كما يستقبل وزير الخارجية، نفین میمکا المفوض الأوروبى للتعاون الدولى والتنمية.
Advertisements
المزيد عن: ميجيل موراتينوس سامح شكري الممثل السامي للأمم المتحدة
- نائب وزير الخارجية يستقبل المفوض السامي لشئون اللاجئين
- "شكري" يلتقي اليوم المفوض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفي
- شكري يبحث سبل تطوير التعاون مع المفوض الأوروبي للزراعة
- غدا.. شكري يلتقي أمين عام الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر
- "الطيب": العالم أصبح في حاجة ملحة إلى كل مبادرات السلام
- ممثل الأمم المتحدة: تعاون مرصد الأزهر مع الجهات المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب بأوروبا أمر بالغ
- أبو الغيط يبحث مع مسئول أممى التعاون لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف