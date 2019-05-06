"شكري" يستقبل اليوم الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات

يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، ميجيل موراتينوس الممثل السامى للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ومن المقرر عقد اللقاء في مقر وزارة الخارجية.

كما يستقبل وزير الخارجية، نفین میمکا المفوض الأوروبى للتعاون الدولى والتنمية.



