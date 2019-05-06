"الصحة": 26.5% فقط من المصريين يتمتعون بوزن مثالي
الإثنين 06/مايو/2019 - 07:12 ص
نعيم يوسف
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قالت الدكتورة ريهام غلاب، المدير التنفيذي لمبادرة "100 مليون صحة"، إن الحملة كان مقرر لها الانتهاء في 30 أبريل الماضي، ولكن النجاح الذي حققته جعلهم يستكملون الحملة من خلال نقاط بجوار المساجد والكنائس، حتى نهاية عام 2019.
وأضافت "غلاب"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الشعب المصري هو سبب نجاح الحملة.
وتابعت المدير التنفيذي لمبادرة "100 مليون صحة"، أن هناك 26.5% من الذين تم مسحهم يتمتعون بوزن صحي ومثالي، لافتة إلى أن علاج هذا الأمر ليس سهلا، ولكنه مرتبط بعادات غذائية ورياضية، والنشاط البدني.
وأشارت إلى أنه سيتم رفع وعي الناس لمكافحة السمنة، وحتى الأطفال سيتم عمل حملة دعائية خاصة بهم لتوعيتهم.
وأضافت "غلاب"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الشعب المصري هو سبب نجاح الحملة.
وتابعت المدير التنفيذي لمبادرة "100 مليون صحة"، أن هناك 26.5% من الذين تم مسحهم يتمتعون بوزن صحي ومثالي، لافتة إلى أن علاج هذا الأمر ليس سهلا، ولكنه مرتبط بعادات غذائية ورياضية، والنشاط البدني.
وأشارت إلى أنه سيتم رفع وعي الناس لمكافحة السمنة، وحتى الأطفال سيتم عمل حملة دعائية خاصة بهم لتوعيتهم.
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