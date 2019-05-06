الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة
الإثنين 06/مايو/2019 - 05:51 ص
Advertisements
Advertisements
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليلاد اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد وذلك خلال ساعات النهار، لطيف ليلاً.
وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة الصغرى 23 والعظمى 36، والإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 23، وشرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 35.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد توقعت أن تتعرض البلاد لموجة حارة تبدأ أمس الأحد، وتبلغ ذروتها على القاهرة وشرق وجنوب البلاد اليوم الاثنين أول يوم فى شهر رمضان المبارك.
Advertisements
المزيد عن: طقس أول يوم رمضان طقس درجات الحرارة توقعات الأرصاد
- "الأرصاد" تحذر: ارتفاع شديد في درجات الحرارة اليوم الإثنين.. والعظمى بالقاهرة 37
- الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق
- شبورة مائية كثيفة تكسو شوارع القاهرة
- "الأرصاد": درجة الحرارة ستصل اليوم لـ4 في هذه المناطق
- رياح مثيرة للأتربة ودرجة الحرارة تسجل 4 بهذه المناطق.. "الأرصاد" تكشف توقعات طقس اليوم
- الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة.. وتؤكد: درجة الحرارة 4 بهذه المناطق
- "الأرصاد" تحذر من ظاهرة خطيرة صباحًا.. وتؤكد: درجة الحرارة بهذه المناطق 3
- الأرصاد تحذر: درجات الحرارة 3 بهذه المناطق
- الأرصاد تكشف عن توقعات طقس يوم شم النسيم
- الأرصاد تحذر من طقس أول أيام رمضان