"التموين": لدينا احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية يكفي 6 شهور



وأضاف "عشماوي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن بعض الناس ينزلون أكثر من مرة في المعرض ليتسوقوا.



وتابع مساعد أول وزير التموين، أنه سيتم مد فترة معارض أهلاء رمضان في المحافظات التي تشهد إقبالا.



وشدد على أنهم يجلسون مع اتحاد الغرف التجارية، للتنسيق معهم، مشيرا إلى أن جميع التجار يريدون المشاركة في هذه المناسبة لأن حجم الإقبال يكون كبير جدًا، وهو حدث متميز وناجح للغاية والوزارة دورها زيادة حجم السلع الموجودة.



ولفت إلى أن الوزارة لديها احتياطي قوي من السلع الغذائية تستطيع التدخل بها في حالة مناورة التجار لرفع الأسعار، مشيرا إلى أن هناك احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية يكفي لـ6 شهور، موضحا أن هذا لأول مرة يحدث.

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للتجارة الداخلية، إن متوسط مشتريات الفرد الواحد في معارض "أهلا رمضان" تصل إلى 800 جنيها، في المرة الواحدة.