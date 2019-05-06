ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"التموين": لدينا احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية يكفي 6 شهور

الإثنين 06/مايو/2019 - 07:14 ص
التموين: لدينا احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية يكفي 6 شهور
الدكتور إبراهيم عشماوي
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للتجارة الداخلية، إن متوسط مشتريات الفرد الواحد في معارض "أهلا رمضان" تصل إلى 800 جنيها، في المرة الواحدة.

وأضاف "عشماوي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن بعض الناس ينزلون أكثر من مرة في المعرض ليتسوقوا.

وتابع مساعد أول وزير التموين، أنه سيتم مد فترة معارض أهلاء رمضان في المحافظات التي تشهد إقبالا.

وشدد على أنهم يجلسون مع اتحاد الغرف التجارية، للتنسيق معهم، مشيرا إلى أن جميع التجار يريدون المشاركة في هذه المناسبة لأن حجم الإقبال يكون كبير جدًا، وهو حدث متميز وناجح للغاية والوزارة دورها زيادة حجم السلع الموجودة.

ولفت إلى أن الوزارة لديها احتياطي قوي من السلع الغذائية تستطيع التدخل بها في حالة مناورة التجار لرفع الأسعار، مشيرا إلى أن هناك احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية يكفي لـ6 شهور، موضحا أن هذا لأول مرة يحدث.
Advertisements
المزيد عن: السلع التموين أهلا رمضان أحمد موسى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات